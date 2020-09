Sui migranti Musumeci parla di preti politicizzati e spacca la chiesa siciliana

Se si parla di immigrazione in Sicilia il nome di Giorgio La Pira salta fuori quasi in automatico. Come se il “figlio della nostra terra”, il “politico-santo” da Pozzallo fosse l’unico capace di riportare, ancora oggi, un po’ di pace sull’isola. Lo citano tutti: i sindaci e i rappresentanti delle istituzioni di ogni ordine e grado, dalla costa all’entroterra. E anche i prelati, naturalmente. La Pira salta fuori per ribadire che la vera immagine della Sicilia è quella di una terra d’accoglienza, terra benedetta, terra cristiana nata per congiungere, non per slegare. Talvolta, c’è chi lo menziona solo per schermirsi, come a dire “razzista io? Io vengo dalla terra di La Pira!”. Tant’è, ma alla fine se si guarda a cosa accade nelle piazze siciliane nelle ultime settimane, nei comizi convocati in vista delle elezioni, parrebbe quasi che il “politico-venerabile” non abbia mai messo nemmeno un piede sull’isola.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni