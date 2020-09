La risposta dell'Ue all'incendio di Moira è non cambiare nulla

Bruxelles. Dieci paesi volontari che accoglieranno 400 minori non accompagnati, l'invio di navi per migranti che dormono all'addiaccio e la promessa di finanziare e sostenere la costruzione di un nuovo campo più moderno: la risposta dell'Unione Europea e dei suoi Stati membri all'incendio di Moria è di perseverare nella politica che ha condotto alla tragedia di mercoledì, ma che trova origine nell'accordo Ue-Turchia del marzo 2016 che impone alla Grecia di tenere i richiedenti asilo sulle sue isole. Le parole di dispiacere e condanna, la retorica delle buone intenzioni, le promesse di fare qualcosa di diverso, in realtà portano a Moria 2.0. Il campo più grande e scandaloso d'Europa – dove si sono ammassate fino a 25.000 persone, cinque volte la sua capienza, dormendo per terra dentro a delle tende e facendo la fila anche per andare in bagno, dove negli ultimi anni ci sono stati innumerevoli incendi e episodi di violenza, compresa la morte di bambini di meno di dieci anni – rinascerà dalle sue ceneri. “Moria ci ricorda brutalmente di ciò che dovrebbe cambiare in Europa", ha detto solennemente il vicepresidente della Commissione Margaritis Schinas, venerdì durante una conferenza stampa con il ministro dell'interno tedesco Horst Seehofer. Cosa cambierà? “E' chiaro che le autorità greche dovranno costruire rapidamente un campo più moderno che permetta di identificare e procedere le richieste di asilo", ha spiegato Schinas. "L'Ue è pronta non solo a finanziare e sostenere la costruzione di questo nuovo campo, ma anche considerare qualsiasi richiesta greca per un ruolo più attivo nella gestione del nuovo campo". Secondo Schinas, la Commissione può giocare un ruolo per coordinare l'attività dei molti attori già presenti sull'isola per la gestione del flusso di migranti dalla Turchia.

