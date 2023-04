La Cina viola di nuovo l'Accordo sempre più traballante con il Vaticano

Roma. La Cina ha violato nuovamente l’Accordo relativo alle nomine episcopali stipulato con la Santa Sede nel 2018 (e rinnovato due volte, l’ultima lo scorso autunno). La violazione, stavolta, è di quelle importanti perché il Consiglio dei vescovi cinesi – organismo non riconosciuto dalla Santa Sede e diretta emanazione del Partito comunista cinese – ha provveduto alla nomina del vescovo di Shanghai, la più importante diocesi del paese. La Santa Sede, come ha detto il suo portavoce martedì pomeriggio, era stata informata “solo pochi giorni fa” e l’ufficializzazione dell’investitura del nuovo vescovo è giunta poche ore prima della cerimonia d’ingresso. L’Accordo sino-vaticano è segreto ma una delle poche certezze è che prevede la condivisione circa le nomine dei nuovi pastori chiamati a guidare le diocesi. Aspetto, quest’ultimo, che Pechino fa fatica a mettere in pratica: lo scorso novembre, infatti, la Santa Sede usava toni durissimi circa la nomina del vescovo ausiliare di Jiangxi. Nel comunicato diffuso, si leggeva infatti che “tale evento non è avvenuto in conformità allo spirito di dialogo esistente tra la Parte vaticana e la Parte cinese e a quanto stipulato nell’Accordo Provvisorio sulla nomina dei vescovi, il 22 settembre 2018. Per di più, il riconoscimento civile di Mons. Peng è stato preceduto, secondo le notizie giunte, da lunghe e pesanti pressioni delle autorità locali. La Santa Sede auspica che non si ripetano simili episodi, resta in attesa di opportune comunicazioni in merito da parte delle autorità e riafferma la sua piena disponibilità a continuare il dialogo rispettoso, concernente tutte le questioni di comune interesse”. Speranze vane.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE