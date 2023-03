I dieci anni del Papa re. Cos'è rimasto dell'entusiasmo di Francesco

Non è tempo di bilanci per il pontificato di Bergoglio, un fiume in piena che non conosce fasi di assestamento. Indagine su una rivoluzione continua tra riforme, processi (anche giudiziari) e viaggi epocali

L’apertura della Porta santa del Giubileo della misericordia nella cattedrale di Bangui, nella Repubblica centroafricana dilaniata dagli scontri etnici e religiosi, dove la sicurezza fino all’ultimo s’era appellata affinché il Papa non ci andasse. Troppo a rischio la sua sicurezza, troppo alta la tensione. Ma lui non se ne curò troppo, se accadrà qualcosa vuol dire che era volontà di Dio. Andò tutto bene e quei minuti in cui si vede il vescovo di Roma incedere nello stretto corridoio centrale della cattedrale, con i fedeli inginocchiati al suo passaggio, resterà nella storia. Il compimento del senso stesso della Chiesa cattolica, universale. Roma come Bangui, unite dalla fede. E poi quella preghiera in solitaria in piazza san Pietro durante la pandemia. L’adorazione silenziosa disturbata dal suono delle sirene, mentre la pioggia bagnava il crocifisso miracoloso di san Marcello al Corso e il sagrato vuoto. Ogni pontificato porta con sé immagini rappresentative, solitamente quelle che toccano le corde dell’emotività, ma che più in profondità non hanno eguali per potenza di significato. Ve ne sono tante nei primi dieci anni di regno bergogliano, i viaggi ne hanno offerte diverse. Si pensi solo alla prima, insolita scelta: niente grandi capitali europee, niente visite a palazzi presidenziali o chiese barocche. No, la spiaggia di Lampedusa, avamposto d’occidente in mezzo al Mediterraneo trasformato “in un grande cimitero” attraversato quotidianamente da bagnarole zeppe di migranti in fuga da disperazione guerra e fame. Era un segnale anch’esso, la visita a un ospedale da campo tutt’altro che metaforico o ideale. L’indizio che faceva comprendere, solo tre mesi dopo l’elezione, quale sarebbe stata la via da seguire, la strada maestra. Un decennio più tardi, l’ospedale da campo sarebbe stato aperto nel cuore dell’Europa dilaniata dalla guerra.