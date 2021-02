Enzo Bianchi condannato all'esilio

La telenovela è finita: entro il 16 febbraio, Enzo Bianchi, fondatore della comunità di Bose, dovrà lasciare il suo eremo e trasferirsi in una canonica di Cellole, in provincia di Siena, in adempimento al decreto del delegato pontificio padre Amedeo Cencini, nominato tempo fa per cercare di rimettere ordine a Bose dopo l’avvicendamento dello stesso Bianchi con il nuovo priore Luciano Manicardi. Roma aveva aperto un’inchiesta, spedendo nel biellese una commissione incaricata di far luce sul caos là imperante: nonostante la rinuncia al priorato nel 2017, il fondatore aveva continuato a comandare col pugno di ferro, interferendo con l’opera del successore. Da qui la decisione del maggio scorso: via da Bose. Provvedimento che però rimase sulla carta, visto che a oggi – nove mesi dopo – Bianchi verga i suoi editoriali e le sue recensioni per i giornali con cui collabora dall’eremo piemontese.

