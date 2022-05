Il cardinale in manette che imbarazza il Vaticano

Pechino mostra il pugno. E lo fa in modo eclatante, affinché tutti possano vedere e capire che nulla potrà fermare i programmi stabiliti, che poi sono quelli di ridurre Hong Kong a una delle tante anonime e sottomesse province dell’Impero. In nome della legge, ha subito chiarito il neoeletto governatore John Lee. Arrestare un cardinale di Santa Romana Chiesa, però, va ben oltre. Quanto accaduto la scorsa settimana rappresenta il punto di non ritorno. Joseph Zen, vescovo emerito di Hong Kong, novant’anni compiuti lo scorso gennaio, era stato arrestato per qualche ora assieme ad altri soci del 612 Humanitarian Relief Fund, impegnato nell’assistenza legale di migliaia di attivisti coinvolti nelle proteste del 2019 contro la legge sull’estradizione. Lo scorso ottobre, l’associazione era stata sciolta per decisioni calate dall’alto e oggi si è registrato il salto di qualità da parte del governo locale eterodiretto da Pechino. L’accusa è per tutti la stessa: collusione con forze straniere.

