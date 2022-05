Il regime cinese arresta e poi rilascia il cardinale Zen: un brutto segnale

Roma. E’ stato rilasciato su cauzione alle 23 ora locale di oggi, il cardinale Joseph Zen Ze-kiun, novant’anni compiuti lo scorso gennaio. Era stato arrestato a Hong Kong assieme all’avvocato Margaret Ng e all’attivista Denise Ho. I tre erano soci del 612 Humanitarian Relief Fund, impegnato nell’assistenza legale di migliaia di attivisti coinvolti nelle manifestazioni del 2019 organizzate per contrastare la legge sull’estradizione, fortemente voluta dal governo cinese. Il 12 giugno di tre anni fa scesero in piazza due milioni di persone. Lo scorso ottobre, dopo l’approvazione della legge sulla sicurezza nazionale – assai cara al neoeletto governatore, John Lee – il “612 Humanitarian Relief Fund” era stato sciolto dalle autorità. Due giorni fa, era stato arrestato anche un altro membro dell’associazione, il professor Hui Po-keung. Cyd Ho Sau-lan, destinatario del medesimo provvedimento, si trovava già in carcere. Per tutti, l’accusa è la stessa: collusione con “forze straniere”. Stringato era stato il commento del Vaticano: “La Santa Sede ha appreso con preoccupazione la notizia dell’arresto del cardinale Zen e segue con estrema attenzione l’evolversi della situazione”.

