Il jolly del Vaticano per Hong Kong

Dopo due anni, ecco il nuovo vescovo. E non è il candidato di Pechino

Padre Stephen Chow Sau-yan è il nuovo vescovo di Hong Kong. Si tratta di una nomina attesa da due anni e mezzo, da quando cioè il predecessore, mons. Michael Yeung Ming-cheung morì in carica. Da allora la Santa Sede non era riuscita a individuare il sostituto. Troppa tensione: le rivolte popolari (non sempre pacifiche), l’asfissiante controllo cinese, le divisioni all’interno della Chiesa locale. Da una parte i sostenitori della lotta senza quartiere al regime, capitanati dal cardinale Joseph Zen, dall’altra i “dialoganti”. I primi sostenitori del vescovo ausiliare mons. Joseph Ha, i secondi di mons. Peter Choy, più propenso a sedersi al tavolo con i rappresentanti di Pechino.