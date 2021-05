Il Vaticano ribalta la Chiesa americana

E’ un altolà severo quello che il cardinale prefetto della congregazione per la Dottrina della fede, Luis Ladaria, ha intimato al presidente della Conferenza episcopale americana, mons. José Horacio Gómez, arcivescovo di Los Angeles. Volete negare la comunione ai rappresentanti politici abortisti e non contrari all’eutanasia? Non potete. E’ questo il cuore della lettera, cortese ma chiara, che Roma ha spedito oltreoceano. Gómez, a fine marzo, aveva fatto sapere a Roma che era imminente la pubblicazione di un documento “sulla dignità di ricevere la comunione”. L’obiettivo, neppure troppo celato, era il presidente Joe Biden, cattolico praticante, più volte ripreso a sgranare il Rosario, ma pro choice. E insieme a lui buona parte della leadership democratica, a cominciare dalla speaker Nancy Pelosi. Già lo scorso 20 gennaio, mentre Biden s’insediava alla Casa Bianca, mons. Gómez pubblicava una Nota in cui ricordava al secondo presidente cattolico nella storia americana che la collaborazione e la convivenza con chi sostiene aborto, eutanasia, gender e matrimonio tra persone dello stesso sesso sarebbe stata complicata. Il comunicato del numero uno dei vescovi statunitensi veniva subito biasimato su Twitter dal cardinale Blase Cupich, arcivescovo di Chicago, interlocutore prediletto di Papa Francesco in terra americana e in odore di promozione a Roma.

