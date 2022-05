Crisi Israele-Vaticano: “La polizia israeliana ha violato la libertà religiosa” ai funerali di Abu Akleh

La polizia israeliana “ha violato in maniera molto brutale il diritto alla libertà religiosa” della Chiesa durante i funerali della reporter di al Jazeera Shireen Abu Akleh, uccisa a Jenin, in Cisgiordania, la scorsa settimana, mentre seguiva un’incursione delle forze di sicurezza israeliane nel locale campo profughi. Non ha scelto la strada della prudenza diplomatica l’incaricato d’affari della Delegazione apostolica in Terra Santa, padre Thomas Grysa, nel corso di una conferenza stampa convocata ad hoc per protestare contro quanto accaduto durante le esequie della giornalista: il video con la polizia intenta a percuotere i partecipanti al corteo funebre (compresi quanti sorreggevano la bara) ha fatto il giro di ogni social network da un capo all’altro del pianeta, mettendo in imbarazzo il governo israeliano e le sue Forze armate.

