La penosa vicenda del cardinale Becciu si sarebbe potuta evitare

Si è scelta la strada della giustizia tribale e non della trasparenza e questi sono i risultati: telefonate registrate e chat imbarazzanti. Come quella in cui il cardinale dice: "Il Papa vuole la mia morte"

“Non pensavo arrivasse a questo punto: vuole la mia morte”, scriveva in una chat il cardinale Giovanni Angelo Becciu nel luglio del 2021 alla parente Giovanna Pani. Colui che vorrebbe la sua morte è “su Mannu”, cioè il Papa. Il cardinale chiarisce, sempre nella chat: “Non vuole fare brutta figura per la condanna iniziale che mi ha dato”, “mai avrei immaginato (che) non un Papa ma (che) un uomo arrivasse a tanto”. Parole non al miele, insomma. Il contenuto delle conversazioni di Becciu sono state diffuse dal Promotore di giustizia vaticano nel corso del processo che si sta celebrando oltretevere e derivano da un’indagine svolta dalla Guardia di Finanza di Oristano su rogatoria del Vaticano. Giovedì, poi, si era saputo che il cardinale aveva registrato una telefonata con il Pontefice (da poco dimesso dall’ospedale dopo l’importante operazione chirurgica all’intestino) , in cui cercava conferme alla propria linea difensiva. La vicenda Becciu è penosa, per i protagonisti coinvolti e per la Chiesa. Altro che corvi svolazzanti all’epoca poco gloriosa di Vatileaks. Garantismo vuole che si sia innocenti fino all’ultimo grado di giudizio e che a stabilire o meno la colpevolezza sia un giudice terzo e imparziale.