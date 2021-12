Il cardinale Pell: "Il Papa è stato raggirato, il processo sui fondi vaticani andrà avanti"

“Possiamo farle una domanda? Certo, ma non sono sicuro che riceverà una risposta”. Risata generale della tavolata. George Pell è di buon umore. E anche i suoi commensali. È da poco arrivata la grappa. Il bicchiere del cardinale è pieno per metà. La cena è finita, si può andare in pace. Pell è seduto con cinque preti in una saletta riparata del ristorante “Da Vincenzo”, locale che da anni lo vizia con specialità di pesce. Ha portato il suo corpo da ex rugbista pantagruelico fin qui. In via Castelfidardo, all’incrocio con Via XX Settembre, sede del ministero dell’Economia. Un richiamo alla sua precedente vita di prefetto delle finanze vaticane. Nei suoi soggiorni romani si divide tra la sua casa a due passi dal Vaticano e la Domus Australia, in via Cernaia, angolo con Cassa depositi e prestiti.

