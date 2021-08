Il Pontificato della discordia

All’inizio di agosto, su questo giornale, un gruppo di cattolici chiedeva umilmente al Papa di porre fine alla “guerra civile” nella Chiesa, di dare l’alt agli scontri “come un Padre che guarda al bene di tutti i suoi figli, e non come il capo di una corrente clericale che sembra voler utilizzare la sua autorità monarchica, sino in fondo, spesso oltre i confini del diritto canonico, per realizzare un’ideologica agenda personale”. La tesi è che questa “guerra civile”, ormai in corso da più di otto anni, ha lasciato parecchi morti e feriti sul terreno: l’ospedale da campo, simbolica ed efficace immagine che lanciò il programma bergogliano nel 2013, è così ridotto a essere sì ospedale, ma per chi è rimasto scottato e spiritualmente ferito da parole e opere di Francesco. Il prodotto del conflitto intestino sarebbe il grande incendio che vede la Chiesa bruciare, come da altrettanto efficace titolo del recente saggio edito da Laterza e firmato da Andrea Riccardi, non certo assimilabile tra quanti attendono con ardore la fine del presente pontificato. Riccardi, che di storia della Chiesa ne sa come pochi, fa nel suo volume (che non è, sia chiaro, un j’accuse al pontificato di Francesco) una diagnosi impietosa dello stato delle cose: continua riduzione della pratica religiosa, calo delle vocazioni, minore incidenza della presenza cattolica nella vita pubblica. Una situazione di vuoto, insomma, ben esemplificata dalle fiamme che avvolsero un anno e mezzo fa la cattedrale di Notre-Dame, a Parigi. La crisi è chiara ed evidente, il campo di battaglia è ben delimitato e se non è proprio guerra ci si va molto vicino: è tempo di lotta contro l’indifferenza e il discredito.

