Ma la Cina vuole davvero dialogare con la Santa Sede?

Con un irrituale comunicato stampa, sabato scorso la Santa Sede ha denunciato la violazione da parte cinese dell’Accordo provvisorio relativo alla nomina dei vescovi sottoscritto nel 2018 e rinnovato per la seconda volta solo un mese fa. I toni sono durissimi, considerato che finora Roma aveva scelto di mantenere un profilo basso, negoziando a fari spenti ed evitando perfino di commentare ufficialmente l’arresto e la condanna del cardinale Joseph Zen, vescovo emerito di Hong Kong che da sempre si batte contro ogni forma di intesa con il regime di Pechino. Nel comunicato si legge infatti che “la Santa Sede ha preso atto con sorpresa e rammarico della notizia della ‘cerimonia di installazione’, avvenuta il 24 novembre a Nanchang, di S.E. mons. Giovanni Peng Weizhao, vescovo di Yujiang (provincia di Jiangxi), come ‘vescovo ausiliare di Jiangxi’, diocesi non riconosciuta dalla Santa Sede. Tale evento, infatti, non è avvenuto in conformità allo spirito di dialogo esistente tra la Parte vaticana e la Parte cinese e a quanto stipulato nell’Accordo provvisorio sulla nomina dei vescovi, il 22 settembre 2018. Per di più – prosegue la Nota – il riconoscimento civile di mons. Peng è stato preceduto, secondo le notizie giunte, da lunghe e pesanti pressioni delle Autorità locali”. Quindi, “la Santa Sede auspica che non si ripetano simili episodi, resta in attesa di opportune comunicazioni in merito da parte delle autorità e riafferma la sua piena disponibilità a continuare il dialogo rispettoso, concernente tutte le questioni di comune interesse”. Il cuore dell’Accordo – che il segretario di stato Pietro Parolin auspicava di poter migliorare rispetto alla sua forma originaria – prevede appunto che Roma e Pechino concordino sul nome di un candidato all’episcopato prima di procedere con l’ordinazione e quindi con la presa di possesso della diocesi. In questi quattro anni, il Vaticano ha concesso moltissimo alla controparte, raccogliendo risultati per ora modesti ma che – è l’auspicio di Roma – saranno più concreti in futuro.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE