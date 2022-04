Ha senso l'incontro fra il Papa e Kirill?

Il Papa, dal sagrato di piazza San Pietro, invoca una tregua di Pasqua che fermi lo spargimento di sangue in Ucraina, da Mosca il Patriarca Kirill risponde chiamando il popolo fedele a stringersi attorno “al Potere” per dimostrare la solidarietà nel “respingere i nemici esterni e interni”. Tutto questo mentre le diplomazie studiano la possibilità di fare incontrare Francesco e Kirill nei prossimi mesi, forse a giugno e in una località neutrale, magari a Gerusalemme, come ha ipotizzato ieri l’agenzia Reuters. Ma di cosa dovrebbero parlare i due leader religiosi? Perché dopo un mese e mezzo di guerra “sacrilega” e “disumana” benedetta dal Patriarca moscovita, l’interrogativo si pone in modo naturale. Nel 2016, la Santa Sede di fatto si piegò ai desiderata russi al punto da firmare una Dichiarazione che aveva poco o nulla a che fare con le linee-guida del pontificato bergogliano e che si soffermava in modo assai superficiale sulla questione relativa all’annessione della Crimea. Tant’è che fin dal giorno successivo vescovi e nunzi s’affrettarono a suggerire di guardare l’incontro nella sua complessità, di apprezzare più il fatto storico in sé che l’atto firmato a favore di telecamere in una saletta démodé dell’aeroporto “José Martí” dell’Avana, con Raúl Castro a fare da garante. Un incontro che, come ha ammesso l’arcivescovo cattolico della Gran Madre di Dio a Mosca, mons. Paolo Pezzi, “non ha portato a un significativo avvicinamento”.

