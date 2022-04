Kirill s'aggrappa all'incontro con il Papa per uscire dall'angolo

Roma. Il metropolita Hilarion di Volokolamsk, presidente del Dipartimento delle relazioni esterne del Patriarcato di Mosca, ha ribadito quanto è noto da tempo, e cioè che è in preparazione un incontro tra il Patriarca Kirill e Papa Francesco. “Spero si svolga entro quest’anno”, ha aggiunto, venendo subito ripreso dall’ambasciata russa presso la Santa Sede. Niente è definito, il percorso è ancora lungo e parecchio lavoro resta da fare per fissare una sede e il programma dell’incontro. Di certo, però, appare evidente come sia ora Mosca ad auspicare un nuovo abbraccio tra i due leader spirituali, cercando il più possibile di accelerare i tempi. La ragione è semplice, l’invasione russa dell’Ucraina ha messo Kirill in un angolo: davanti ai suoi occhi si è manifestata la frattura in seno all’ortodossia, che già non se la passava bene dopo quanto accaduto negli anni scorsi tra il Patriarca di Mosca e Bartolomeo di Costantinopoli. Ora, Kirill ha visto preti e vescovi a lui obbedienti evitare di pronunciarne il nome durante le divine liturgie. Un affronto senza precedenti, acuito dalla netta presa di distanza del metropolita di Kyiv Onufri, che pure sarebbe alle dipendenze di Mosca. Kirill ha la necessità di recuperare terreno e parte di quella leadership morale persa tra una benedizione dei tank del Cremlino mandati a bombardare Mariupol e una giustificazione “metafisica” dell’aggressione.

