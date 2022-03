Se la guerra non è più giusta. Le interpretazioni della Chiesa durante la storia

Il conflitto tra Russia e Ucraina ha riportato all’attenzione dell’opinione pubblica il tema della “guerra giusta”. Mentre il Patriarcato di Mosca ha presentato l’aggressione russa sotto forma di una guerra santa, le chiese ucraine – sia ortodosse (quella che obbedisce a Mosca come quella che obbedisce a Costantinopoli), sia cattoliche (quella di rito greco come quella di rito latino) – hanno caratterizzato la resistenza all’invasione come una guerra giusta. Dal canto suo Papa Francesco ha assunto una diversa posizione. Parlando al telefono con il Patriarca di Mosca Kirill, gli ha ricordato che oggi le chiese non possono, come un tempo, parlare né di guerre sante, né di guerre giuste, perché “le guerre sono sempre ingiuste”. Poi il 18 marzo, all’incontro promosso dalla Fondazione “Gravissimum educationis” ha esclamato “non esistono le guerre giuste: non esistono!”.

