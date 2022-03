Andare o no a Kyiv? Quale prezzo è disposto a pagare il Papa

Volodymyr Zelensky ha ribadito, stavolta parlando direttamente al telefono con il Papa che “Sua Santità è l’ospite più atteso in Ucraina”. Se non si tratta di invito ufficiale, poco ci manca. Francesco ha risposto ribadendo di essere impegnato a fare “tutto il possibile” per fermare la guerra. Già nei giorni che precedettero l’invasione russa, i vescovi greco-cattolici locali avevano chiesto che il Pontefice si recasse a Kyiv: “La guerra finirebbe ancora prima di iniziare”, spiegava l’arcivescovo maggiore della capitale, Sviatoslav Shevchuk. Oggi, a quasi un mese dall’attacco, le cose sono più complicate. Una visita di Francesco a Kyiv o a Leopoli avrebbe l’effetto di imporre di fatto una no fly zone sull’Ucraina: la Russia sarebbe costretta a rivedere i piani d’attacco, nessun missile potrebbe essere lanciato mentre il Papa cammina tra i cavalli di Frisia disposti lungo le strade ucraine.



