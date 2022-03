Il disgelo tra Kirill e il Papa

Il Pontefice ha avuto un colloquio con il Patriarca di Mosca sulla guerra in Ucraina: "La Chiesa non deve usare la lingua della politica, ma il linguaggio di Gesù”. La prudenza vaticana inizia a dare i suoi frutti

Quando meno ce lo si aspettava, il Papa e Kirill hanno avuto ieri una lunga conversazione video per fare il punto sulla guerra in Ucraina. Non era scontato, anzi: dopo le ultime omelie del Patriarca di Mosca in cui aveva sposato integralmente la causa di Vladimir Putin, la possibile mediazione della Santa Sede sembrava tramontare ancora prima di concretizzarsi. Invece, i due leader si sono parlati.