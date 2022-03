"Sulla guerra in Ucraina il Papa sa di pagare un prezzo morale". Parla lo storico Daniele Menozzi

Domenica scorsa, all’Angelus, Papa Francesco è stato chiaro nel condannare “l’inaccettabile aggressione armata” a danno dell’Ucraina. E’ vero che non ha menzionato né la Russia né Putin (ma neppure Giovanni Paolo II fece nomi e cognomi nel 2003 quando si trattò di attaccare l’Iraq di Saddam Hussein, solo per tornare all’esempio più vicino alla nostra epoca), ma vi possono essere pochi dubbi sulla denuncia dell’aggressore da parte della Santa Sede. E’ però una posizione complicata, quella vaticana, non tanto per mere questioni geopolitiche, quanto perché proprio in questo pontificato si è avuto un ripensamento generale del concetto di guerra giusta.

