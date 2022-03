La Chiesa disarmata

E’ tempo che Francesco dica la verità sull’assalto omicida all’Ucraina, è tempo di chiamare le cose per quello che sono. Questa è la guerra di Putin ed è il male”, scriveva il National Catholic Reporter, autorevole rivista del cattolicesimo liberal americano, chiedendo che il Papa denunciasse pubblicamente l’aggressore russo, facendo il nome e il cognome del responsabile, cioè Vladimir Putin. Gli faceva eco, giorni dopo, il New York Times, allungando sull’eredità di Jorge Mario Bergoglio l’ombra di Pio XII, condannato da una certa élite culturale sulla breccia negli anni Sessanta a passare alla storia come un sinistro sostenitore di Hitler, reo d’aver taciuto quando l’orrore delle deportazioni nei campi di concentramento e delle camere a gas era già abbastanza noto.

