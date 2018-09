“Il Papa sta minando la gerarchia di vescovi voluta da Wojtyla”. Parla Austen Ivereigh

Roma. “Silenzio e preghiera per le persone che cercano soltanto la scandalo”, una “muta di cani selvaggi” davanti alla quale Gesù rimase in silenzio. Ecco la risposta del Papa al memoriale di mons. Carlo Maria Viganò diffuso ormai una settimana fa. Risposta implicita ma chiara, quella data dal Papa all’alba di Santa Marta, ieri mattina. “La decisione di Francesco di rimanere in silenzio di fronte al J’accuse di Viganò è un modo astuto per permettere agli attori di questa insurrezione...

