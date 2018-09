Il dossier Viganò indurrà la chiesa a sprofondare nel moralismo

La geometrica potenza con cui il documento Viganò ha colpito il Papa, nel giorno in cui parlava all’Incontro mondiale delle famiglie a Dublino, è stato abbondantemente rilevato dai commentatori. Francesco parlava della sporcizia nella chiesa, chiedeva perdono per i misfatti vergognosi del clero ed ecco una lettera che lo coinvolgeva, assieme ai Papi precedenti, come se lui stesso fosse corresponsabile della piaga con i suoi silenzi e omissioni. La regia del vaticanista Marco Tosatti, il “rifinitore” del dossier Viganò, è...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.