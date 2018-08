Gli arancini di Enzo Bianco

Con gli arancini non si governano gli Stati. L’ex sindaco ed ex ministro Enzo Bianco ha guidato la manifestazione di alcuni volenterosi che, all’attracco della Diciotti a Catania, hanno sventolato centosettantasette arancini per dimostrare che la Sicilia è terra d’accoglienza. L’ostensione del prodotto tipico verso il porto ambiva a porsi in netta controtendenza rispetto al criticabile operato del ministro Salvini. Il problema dell’opposizione è tuttavia un eccesso di zelo che la porta a controbilanciare velleitariamente gli estremismi del governo con estremi opposti: se loro dicono che gli immigrati sono tutti cattivi, noi diciamo che sono tutti buoni; se loro dicono che non ne faranno sbarcare mezzo noi diciamo che bisogna accoglierli tutti, e così via. In questo modo l’opposizione si macchia di una cecità assimilabile a quella che critica o, quanto meno, coltiva narcisisticamente il difetto di rifugiarsi nell’eclatante, nel simbolico, nel pittoresco – vale per gli arancini come per i picnic pro integrazione, la spaghettata antifascista, le magliette rosse o qualche grottesca messinscena che replica naufragi veri. Anche quando si sforza di vedere tutto rosa per inseguire elevati ideali, la rinuncia alla realtà resta ciò che è: una rinuncia, che lascia campo libero a chi, sbraitando che il mondo invece è nero, ha gioco facile nel presentarsi come monopolista del realismo.