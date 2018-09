E’ stata lunga e tormentata l’estate siciliana di Matteo Salvini. L’ultimo dispiacere glielo ha dato Agrigento, dove dieci mesi fa il leader leghista in campagna elettorale aveva promesso solennemente di fermare gli sbarchi in Sicilia. A complicare la vita al ministro è stata in particolare la procura agrigentina. Che lo ha indagato per sequestro di persona, abuso d’ufficio e arresto illegale, passando poi il fascicolo al Tribunale dei ministri a Palermo. Ma l’iniziativa del procuratore capo Luigi Patronaggio è solo...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.