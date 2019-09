Piccoli segnali da Renzi

Avremo anche sbagliato, come no, sarà stato senz’altro un errore eccitarsi così in fretta da immaginare in Renzi il nuovo Caro flirt capace di raccogliere il testimone tarlato lasciato cadere dall’Amor nostro. Che ne sappiamo noi, alla fin fine? Come possiamo prevedere se con Matteo sboccerà la passione d’amore, o se l’invecchiamento farà propendere per la lussuria, e se resteremmo poi maschi italiani, per i quali l’amore vale il 66 e la lussuria 34, o tenderemo alla Spagna (60 vis à vis di 40), o se toccheremo invece il cielo con un dito come gli inarrivabili greci, dove l’amore pesa 33 mentre la lussuria 67? Avremo anche sbagliato, certo, non si deve sognare a questa età. Eppure. Eppure, appresa la notizia per la quale si sono tanto indignati i giornali per bene, vale a dire che sarebbero stati i renziani a far fallire l’accordo Pentascemi-Pd sull’arresto manettaro dell’onorevole cazzone di Forza Italia: alt al pessimismo, ci siamo sussurrati, non salterà per aria il letto, ma intanto questo è petting.