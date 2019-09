E con questa la finiamo lì. Per concludere una settimana di polemiche con poco senso cui noi per primi ci siamo abbandonati con eccessiva foga, scarsa eleganza e buone dosi di provincialismo, sarebbe però carino convenire che il tentativo di romanizzazione dei barbari potrà pure rivelarsi una cazzata, ma peggio sarebbe stato far trionfare le pretese di un Cesarone in mutande che già sbraitava dal bar: veni, vidi, Pigi.