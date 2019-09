Sarebbe bello tornare e riscoprire Roma pulita

Tornare e riscoprire Roma pulita, restare a bocca aperta, toccare con mano che l’impossibile è stato fatto, che la sindaca Raggi ha compiuto il miracolo mentre tu eri via, tornare e scoprire che avere fiducia si può, che niente sarà per sempre, che la città, la polis, può vivere di nuova vita quando ci si vuole bene. Che c’è davvero un nuovo umanesimo, che il Tevere poteva tornare biondo come infatti è tornato e nulla è più forte di noi stessi quando sappiamo ritrovarci nell’altro. Tornare e scoprire che la politica è di nuovo alta. Che sui grillini eri stato tu il superficiale e Roma, e l’Italia, spiccheranno il volo sull’Europa grazie ad essi. Insieme a noi, insieme a tutti. Tutti meno Salvini. E forse, ma staremo a vedere, meno quelle teste di cazzo di Rousseau.