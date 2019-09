Dalle risse tra politici allo scontro tra anniversari

Cade l’anniversario di due 11 settembre, conta più l’uno, no conta più l’altro, sui social la rissa è già partita; un altro giorno di settembre, l’otto, è appena passato, l’Italia corre incontro al cerchio di fuoco con la guida che ha, la Germania produce di meno tra gli applausi degli intelligentoni, i quali gongolano, e si vota per di più in Israele, nel mentre che Yehoshua stesso dichiara addio ai due popoli due stati e che Gerusalemme deve annettere la Cisgiordania. Con Hezbollah che preme a nord, grazie D’Alema, e I’Iran da ogni parte come sempre. Ci rassicura in compenso, l’élite degli scienziati, che tra sei anni, i più ottimisti sette, il pianeta Terra scomparirà dall’Universo per via degli stronzi come me che insistono sul dopobarba e le carriole diesel. Trump, un personaggio di Pirandello, accusa Bolton di estremismo (e che viva l’America), Putin perde a Mosca e si rivela un democratico a 24 carati. La situazione apparirebbe disperata non fosse che, aiutato in permanenza da quel genio di Damilano, un martedì dopo l’altro Giovanni Floris saprà spiegarcela.