Un posto al sole normalizza l'aiuto psicologico

"Andare dallo psicologo dovrebbe essere una cosa normale": ottime (ed educative) le intenzioni degli autori della soap

"Io non ho nessuna intenzione di sottovalutare un eventuale disagio di mia figlia. E per come la vedo io andare dallo psicologo dovrebbe essere una cosa normale, come andare dal dentista". Ottime le intenzioni degli autori di normalizzare una cosa che, appunto, è normale. Peccato che dura da 20 puntate, e ancora dallo psicologo non ci sono andati, perché nel frattempo hanno dovuto chiedere il parere a tutta la famiglia. E infatti alla fine Filippo l’ha capito da solo che il problema era con il cellulare della bambina. E non è detto che anche in questo caso non abbia bisogno di uno psicologo. Come ne avrebbe bisogno Rossella. Finalmente siamo al giorno prima delle nozze. Ed è vero che il boss delle cerimonie è morto e il castello La Sonrisa è stato sequestrato, ma siamo pur sempre a Napoli. E non si è mai visto un matrimonio con i genitori della sposa che il giorno prima non sanno ancora chi deve accompagnarla all’altare. Ma tanto ormai tutti sperano che Nunzio si riveli degno figlio disuo padre, e la vada a prendere sull’altare come fece il Franco Boschi con Angela.