Tutti gli intrighi e le tarantelle di Un posto al sole

Rivelazioni e segreti infittiscono la trama della nostra soap preferita. Ma c'è solo una persona a cui non si può nascondere nulla, la signora Giulia

“Ma se il test è positivo sai di chi è il bambino?”- “e certo Signora Giulia: è di Edoardo. Che io solo con lui sono stata”. Un altro capitolo si apre ad Upas: Clara è incinta. Proprio ora che stava provando ad allontanarsi da Edoardo dopo non esser mai andata a trovarlo in carcere. E proprio ora che si stava riavvicinando ad Alberto. Per la felicità del piccolo Federico, che dopo la latitanza della mamma finalmente vive una serenità domestica e familiare.