Sorprese inattese e caos prima delle nozze a Un posto al sole

screenshot via raiplay

Gli ultimi sviluppi della nostra soap preferita. Tra vecchi ritorni e vicinanze pericolose, nelle prossime puntate ci saranno diverse scelte importanti da compiere

Chissà se salterà il matrimonio con Crovi, dopo il pericoloso incontro tra Rossella e Nunzio la notte prima delle nozze. E dopo un addio al nubilato surreale, organizzato con gli spogliarellisti ospiti del locale della mamma. E che dire del papà biologico che riappare per la prima volta dopo 30 anni come se nulla fosse?

Tutto surreale, come la barba di Nico che spunta altrettanto magicamente tra un piano e l’altro del palazzo. Come la sua vecchia fiamma Valeria del resto. E la gemella che giustamente si chiede: “Se il problema era la vedovanza, perchè lei si e io no?”.

Il più normale sembra essere Edoardo, che dice a Clara di lasciarlo marcire in galera e dimenticarsi di lui. Mentre lui soffre come un cane dietro le sbarre. E lei non riesce a confessargli di essere incinta. Intanto la signora Giulia, l’altare della morale di Upas, la spinge ad abortire e così ribalta un altro cliché. Scommettiamo però che sarà Rosa a convincerla a tenerlo?