Le lunghe notti di Sanremo, il festival dell'autobiografismo

Sanremo, dal nostro inviato. “Porterò me stesso”, dice Marco Mengoni qualche ora prima di salire, da co-conduttore, sul palco del Teatro Ariston. Chissà che sarebbe successo se avesse scelto di portare un altro (quanto meno qualche problema con il pass per l’ingresso, crediamo: la sicurezza Rai è severissima). Poi però Mengoni aggiunge: “Ho cercato di portare me”. Va bene. E ancora: “Sarò me”. Ma anche: “Sono stato cattivo con me”. E poi ancora: “Sono contento di essere me”. Ok. E infine: “Mi devo pensare un po’ meno”. Ecco, su questo ultimo aspetto siamo molto d’accordo con il cantante, anche perché il Festival di Sanremo, visto da vicino, sembra il Festival del Me e dell’Io (a cominciare dall’hashtag “#AmaSanremo” dove “Ama” sta per Amadeus). Per esempio oggi abbiamo ascoltato la presidente della Rai, Marinella Soldi, una gentile signora di cui fino a l’altra mattina non avremmo saputo dire nulla. Passata alle cronache come la “presidente muta”, nel senso che non s’è mai espressa su niente – nemmeno quando la Rai non riusciva a liberarsi di Carlo Fuortes, l’ex ad che s’era incatenato alla poltrona – anche la dottoressa Soldi oggi ha deciso di parlare di se stessa: “Sono stati anni difficili. E io sono stata al mio posto nella convinzione di dover portare a compimento un lavoro”.

