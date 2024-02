Né gli houthi né gli anarchici. L'allarme bomba a Sanremo era solo una burla figlia della noia

Nessuna strategia social né marketing: a Sanremo 2024 è strategia della tensione. Attorno alle 22 di lunedì sera piomba sul Festival l’allarme bomba: secondo una telefonata anonima arrivata in tarda serata al 112, un ordigno esplosivo era presente all’interno di Villa Nobel, dove si stava svolgendo una cena di gala organizzata dall’hub delle radio Mediaset – che ha lì il suo quartier generale per seguire l’evento – e alla quale erano presenti molti dei cantanti in gara. L’edificio – splendida villa in stile moresco, circondata da seimila metri quadrati di parco – viene presto raggiunto dalla Polizia che provvede a evacuarlo assieme alle palazzine vicine.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE