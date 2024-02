A Sanremo nasce un gran personaggio: il direttore Rai Marcello Ciannamea

Fiorello lo chiama "Ciannameaculpa", i giornali invece "il salviniano Ciannamea". In effetti è tutto un Salvini: ha l’aria di sapere molte più cose di quante non ne capisca. Ha tagliato il nastro rosso e stretto le mani al posto dell'ad Roberto Sergio, a casa con la febbre

Cos’è Sanremo? “Un racconto a tutto tondo che racconta a tutto il mondo”. Non è una filastrocca, non è nemmeno una canzone di Alessandra Amoroso, ma sono le parole pronunciate da Marcello Ciannamea, il manager Rai responsabile di Sanremo, durante la conferenza stampa di apertura del Festival. Fiorello lo chiama “Ciannameaculpa” (egli è quello di Pino Insegno, insomma non precisamente uno che le azzecca tutte). I giornali invece lo chiamano “il salviniano Ciannamea”, senza nome proprio. Come uno si chiamerebbe Oreste o Camillo o Annibaliano. E lui, in effetti, è tutto un Salvini. Lo abbiamo ascoltato per 45 minuti mentre accumulava parole su parole alle quali tutto arrideva, tranne un senso, fino al capolavoro della filastrocca involontaria che sarebbe piaciuta forse a Gianni Rodari. O a Ionesco.