L'incredibile Marinella Soldi. Ritratto della presidente invisibile della Rai

Nominata da Draghi, avversata dalla Lega e da Mrs, da Mtv a Discovery sempre cavalcando la questione di genere. Ha votato no alle nomine per una questione di genere, ma su Fazio ha dichiarato "Scelta libera"

Marinella Soldi, “ah”. E’ la presidente Rai esclamazione, la nuvola che non si afferra. Parlarne male è impossibile, parlarne bene pure. Non dire nulla è stato il suo metodo. Chi ne parla male rischia dieci anni di pena, per abuso di penna “maschia”, chi ne parla bene riceverà invece un selfie Soldi: “Sorridete”. Dagospia ha un armadio di sue foto. Fuortes non presentava i palinsesti? E Lei? Silenzio. Fazio lasciava la Rai? E Lei? “Scelta libera”. Annunziata veniva attaccata? E Soldi che c’entrava? Ieri, in cda, ha votato “no” alle nuove nomine Rai per il mancato rispetto della questione di genere. E’ infatti il rosa il suo superpotere, la quota dell’incredibile Soldi, la presidente invisibile.