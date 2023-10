Con i nuovi freak dell'opinionismo su Gaza, a Fazio è bastato fare i compiti

Fazio come quelle fidanzate mollate perché insopportabili, poi però rincontrate poco dopo, più belle di prima e con accanto uno molto più figo di noi che ci chiedono, “beh insomma come va? Come stai?”. E’ l’effetto Discovery sulla Rai. Il day after del nuovo ma sempre uguale “Che tempo che fa” che alla prima fa il botto: punte di 13 per cento di share, andando peraltro Fazio in “simulcast”, cioè a reti unificate, come Mattarella, ma sui canali Discovery (e se in Rai continua così si può in effetti anche immaginare un discorso di fine anno sul Nove). Numeri mai visti per la rete del gruppo Warner Bros. Scommessa vinta. Vendetta consumata. Era prevedibile, dirà subito qualcuno. No. In televisione, quando si cambia, di prevedibile c’è ben poco.

