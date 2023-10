È l'ospite che fa la tv

Si potrebbe immaginare un gioco da tavolo, di quelli che usavano nel Novecento, una specie di “Indovina chi” dell’ospitata televisiva. Una mappatura, una cartografia, un vasto, ragionato catalogo di ruoli, skills, identità che l’ospite è chiamato a ricoprire per tenere in piedi il palinsesto della tv generalista. Una tv forgiata dagli ospiti, ognuno con la sua parte assegnata. Una maschera, un “tipo”, un complesso di tic, come nelle grandi macrocategorie di Orrin Klapp, “heroes, villains, and fools”. Ospiti d’occasione, ospiti stagionali, ospiti in servizio permanente, ospiti piazzati da giornali e agenzie (l’ITC 2000 di Caschetto, la Visverbi di Milano, nata da una costola di Caschetto, che gestisce tutto un fitto traffico di giornalisti che ambiscono al grande salto, dalla redazione al salotto). Ospiti gratis, pagati, sottopagati, pagati troppo, sempre con polemiche a seguire sui compensi. Ospiti a gettone: 1.500 euro a botta, come quelli pagati da Bianca Berlinguer ai suoi fedelissimi, cachet che crea scompiglio e malumore tra i retequattristi in servizio permanente, operai “full time” dell’opinionismo di destra, che come da modello Cairo, ricevono in compenso solo buoni-taxi (chissà non entrino in sciopero, accodandosi agli sceneggiatori americani, stressati più che da chatbot e algoritmi dalla tariffa di Mauro Corona). Ospiti liberi di andare a braccio. Ospiti a getto continuo. Ospiti minacciati da influencer e TikToker che però sotto sotto aspirano a finire pure loro in tv.

