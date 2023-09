Il perbenismo imposto dall'alto al “Grande Fratello” spiazza il telespettatore e penalizza gli ascolti

Commiserato, un tempo, come un povero scemo, rozzo, ignorante, variante cafonal-burina della vecchia casalinga di Voghera e grado zero dello share, lo spettatore del “Grande fratello” si ritrova oggi un po’ spiazzato. Eccolo, all’improvviso, strattonato per la giacchetta, tirato a lucido e portato alla ribalta come qualcuno cui si è mancato di rispetto. Da mesi tutti gli chiedono scusa: Alfonso Signorini a nome degli autori, Pier Silvio Berlusconi a nome dell’azienda. “Abbiamo sbagliato, ci assumiamo noi la responsabilità”. Un coro di voci tutt’intorno: io mi dissocio, io non c’entravo, io ho solo eseguito gli ordini. E mentre quello, poveretto, strabuzza gli occhi, eccolo trasformato nell’idealtipo della “fase due” di Mediaset, destinatario di un nuovo entertainment educato, depurato, pulito e ripulito. Eccogli servito un bel Gf “senza trash”, come le patatine non-fritte, il vino analcolico, la carbonara vegana (peggio: la carbonara vegana col tofu). Dopo il godimento, la penitenza. Dopo il carnevale, la mestizia quaresimale. Purificare il corpo, lo spirito, e qui, soprattutto, la casa.

