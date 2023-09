Esselunga e la pesca proibita

Il contemporaneo se ne frega dei sentimenti, del senso di abbandono, della nostalgia, del bisogno di tenerezza da parte dei figli che pretendono l’unione dei genitori invece della loro separazione, il contemporaneo considera tutto ciò che genera senso di colpa uno sfregio al modo di vita libero, alla famiglia che funziona o non funziona come dettano le regole sregolate di un matrimonio fallito eccetera. Quindi fa scandalo un video promozionale dell’Esselunga in cui una bambina un po’ smarrita prende una pesca o persica durante la spesa al supermercato con la madre e quando è affidata al padre, che la va a prendere sotto casa senza incontrare la moglie separata con cui è in freddo, gliela regala dicendo che gliela manda mamma. La presidente del Consiglio, madre non sposata, trova che lo scandalo non ha ragione di esistere e che lo spot esprime affetto tenero e un richiamo non censurabile all’unione d’amore anche in vista dell’educazione e dell’emozione affettiva dei figli.

