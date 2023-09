I "gettoni" di Berlinguer. La Rai la rimpiange, Mediaset: riprendetela!

La Rai la riprenderebbe domani, Mediaset la riporterebbe stasera. Non ce l’ha mai fatta nessuno, Bianca Berlinguer, sì. Ha svuotato le casse di Rete 4, fatto perdere la pazienza a Pier Silvio Berlusconi, sta per fare scoppiare lo sciopero generale dei giornalisti di Giornale, Libero, Verità, i metalmeccanici dell’opinione di destra, i salariati che imbullonano l’auto Meloni in prima serata: “Vogliamo essere pagati come Lerner e Concita De Gregorio, ospiti fissi di Berlinguer”. Elly Schlein, fatti avanti! Lottano per il gettone minimo: milleseicento euro come De Gregorio. Siamo a due puntate del nuovo “E’ sempre Cartabianca”, il talk di Berlinguer, e a Rete 4, ogni martedì, il giorno della messa in onda, c’è lo stesso clima che a Mosca denunciava lo scrittore Pasternak. A Tele Capri piovono richieste d’asilo di questi migranti, causa conflitto “Berlinguer contro elettricisti”. Operatori terrorizzati, parrucchieri che rischiano di essere passati per le unghie. E’ imbarazzante perfino continuare a scriverne se non arrivassero, dal Palatino, gli studi romani di Mediaset, questa nuova Ucraina-Italia, messaggi di supplica: “Solo voi potete raccontare Bianca. I giornali di destra non possono farlo perché lavora a Mediaset, quelli di sinistra neppure, perché è di sinistra … Fatelo per i valori dell’occidente”. Martedì scorso, la puntata di Corona vestito da capraio afghano, i dirigenti di Mediaset stavano per essere ricoverati per avvelenamento da ingratitudine. Ospite era Concita De Gregorio, firma di Repubblica, direttrice di Hollywood Reporter, la predestinata, un giorno, a prendere il testimone di Maurizio Molinari a Repubblica. De Gregorio saluta Berlinguer. Le fa gli auguri. Berlinguer le dà il benvenuto. Scherzano sul passaggio da Rai 3 a Mediaset. Berlinguer: “Sono felice più di te di averti qua, in una situazione non proprio facilissima”. De Gregorio: “Come stai?”. Berlinguer: “Eh, insomma. Bisogna anche ambientarsi in una azienda nuova e molto diversa rispetto a quella dove sono stata, per trentaquattro anni”. Cosa significa non proprio facilissima? A Mediaset, le voci di dentro: “Le hanno fatto un contratto, si dice, da seicentomila euro, può invitare chi vuole e dice ‘non proprio facilissima’? Come si permette?”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE