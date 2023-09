A Hollywood gli sceneggiatori vincono, gli attori lottano e l'IA perde (per ora)

Alla fine dello sciopero manca un passo, parlando di sceneggiatori. Sono 11 mila, i meno fortunati hanno tirato avanti dando fondo ai risparmi. Ricordate la writer’s room di Tina Fey in “30 Rock”? A parte il nero con maglioni a rombi ballantyne non avevano l’aria di passarsela benissimo, e volentieri saccheggiavano le merendine fornite dalla Nbc. C’è un “tentative deal”, un nuovo contratto da votare. Potrebbe far ripartire subito qualche programma: per esempio i late show, che non hanno bisogno di attori per andare in onda.



