Berlinguer verso Mediaset. Il cda Rai "sequestrato" in attesa della sua decisione

Bianca Berlinguer a Mediaset. Il cda Rai riunito sta attendendo il suo messaggio per capire se è fuori o meno dalla Rai. Non arrivando comunicazione, l’uscita è prossima. La conduttrice del programma Cartabianca sta in pratica “sequestrando” un palinsesto mentre porta avanti una trattativa con Mediaset. Il cda convocato alle ore 9 deve vidimare i palinsesti che saranno presentati a Napoli, il 7 luglio. Berlinguer chiede alla Rai di “oscurare” il martedì sera, Rai1 e Rai2, per non farle “concorrenza”; concorrenza che, tra l’altro, non esiste dato che i pubblici sono diversi. La Rai per andare incontro alle richieste di Berlinguer ha anche ampliato il budget per gli ospiti.

