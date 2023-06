Storia di un "colpo di stato" Rai chiamato Bianca Berlinguer

L’unico modo per scriverne è omettere il suo cognome: Berlinguer. E’ la figlia di Enrico, è l’ex direttrice del Tg3, conduce il programma Carta Bianca e da ora in avanti sarà chiamata solo Bianca B. Su Rai 3, ogni martedì sera, raccoglie ascolti inconsistenti, raduna carovane di scoppiati, e, adesso, vuole pure scegliersi gli sfidanti. Chiede infatti alla Rai di oscurare Rai 1, Rai 2, per illuminare meglio Rai 3, la rete che ha scambiato per la sua cabina mare. E’ amica di Meloni, Santanchè. Deve parte della scalata a La Russa e Gasparri. In Lega è di casa. Sta più a destra di tutta la nuova Unità di Sansonetti, direttore a cui ha ordinato, con tanto di lettera, “giù le mani da mio padre”. Con il diavolo cena lei, ma il bestemmiatore sarebbe lui e chi la critica un fariseo.

