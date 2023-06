Dove vanno le tv senza Berlusconi

E’ stato il protagonista di una nuova era della televisione in Italia e non solo, se ne va quando la televisione come noi l’abbiamo conosciuta e lui l’ha trasformata chiude i vecchi battenti per entrare in una terra sconosciuta. Silvio Berlusconi lascia la sua creatura in buona salute, ma alla ricerca di un futuro. Non parliamo di Forza Italia, perché, anche se sarà ricordato nei libri di storia per la sua “discesa in campo” politica e molte altre cose ancora, l’impronta più duratura del Cavaliere è senza dubbio nella televisione. I suoi governi sono passati in un modo o nell’altro, tra promesse di nuovi “miracoli italiani”, “rivoluzioni liberali”, “cene eleganti” e “persecuzioni giudiziarie”; la tv resta. La domanda che molti si fanno è per quanto ancora e per andare dove.

