La vita del Cav. in dieci istantanee

"Cambiare la legge elettorale per ricucire il senso profondo della rappresentanza, anche superando liste e listini bloccati e restituendo il potere agli italiani di scegliere i propri rappresentanti". Per il presidente della commissione Affari Costituzionali della Camera "il proporzionale non è la palude, ma competizione sincera. Le alleanze facciamole prima con i cittadini"