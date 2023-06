Con la morte di Silvio Berlusconi sono finiti davvero gli anni Ottanta

Prima o poi gli anni Ottanta dovevano finire. E con Trump processato e incriminato e Berlusconi deceduto sono finiti davvero. Sono finiti definitivamente, se così si può dire. Furono l'ultima bella stagione, oltre che dell'economia, dell'uomo e dunque della donna (se le cose vanno bene per il maschio vanno bene anche per la femmina: la presente guerra dei sessi non avrà vincitori). E furono il culmine per entrambi. Fu lì che fissarono il tipo dell'imprenditore sorridente circondato da ragazze dai grandi seni. Io voglio ricordarli così, tra le concorrenti di Miss Universo e le ragazze fast food di “Drive in”, non tra gli avvocati e meno che meno tra i medici... Parafrasando Talleyrand, non può capire la dolcezza del vivere chi non ha vissuto prima di Tangentopoli, prima di internet, prima del politicamente corretto, prima della transizione ecologica. Sarà che la politica mi repelle ma trovo inferiori le stagioni successive e comunque i due arrivarono alla Casa Bianca e a Palazzo Chigi sull'abbrivio di quel decennio, sull'onda lunghissima dell'edonismo reaganiano. Furono politici impolitici proprio perché forgiati in anni impolitici, o meno politici. Molto più divertenti.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE