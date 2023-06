"L'Italia è il paese che amo". Il video della discesa in campo di Silvio Berlusconi nel 1994

"Qui ho le mie radici, le mie speranze e i miei orizzonti". Il 26 gennaio 1994, il Cav. annunciò con un messaggio televisivo il suo ingresso in politica. Pochi mesi dopo vincerà le elezioni con Forza Italia. Il discorso del leader azzurro

Il discorso tenuto da Silvio Berlusconi con cui, il 26 gennaio 1994 annunciò la sua candidatura elettorale: "L'Italia è il paese che amo. Qui ho le mie radici, le mie speranze e i miei orizzonti. Ho scelto di scendere in campo e di occuparmi della cosa pubblica perché non voglio vivere in un Paese illiberale, governato da forze immature e da uomini legati a doppio filo a un passato politicamente ed economicamente fallimentare". Pochi mesi dopo, Berlusconi vincerà le elezioni con Forza Italia.