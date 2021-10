Oltre Angiolini e Allegri. Basta con i tapiri di “Striscia”

Peccato che, quando serve, la cancel culture non ci sia mai. Perché, tra tutte le statue da tirare giù, la più meritevole di essere abbattuta resta quella del programma di Antonio Ricci

Non sappiamo cosa sia successo tra Massimiliano Allegri e Ambra Angiolini e non ci frega granché. Ma sappiamo che, quando serve, la cancel culture non c’è mai.