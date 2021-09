Il paradiso della televisione. Che cosa rappresentò, trent'anni fa, “Non è la Rai”

Il 1991 è l’anno in cui Di Pietro apre un fascicolo alla procura di Milano, l’anno del “Portaborse” con Moretti, di Benigni sopra la Carrà a “Fantastico” e della prima puntata di “Non è la Rai” che allora andava in onda su Canale 5. Era il 9 settembre. “È un programma pensato per l’ora di pranzo”, diceva Boncompagni presentandolo alla stampa, “per un pubblico formato in maggioranza da donne, poco concentrato, occupato da mille faccende, sarà una trasmissione fatta di moduli brevi”. La televisione italiana non sarebbe più stata la stessa.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE